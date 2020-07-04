Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başarısının sırrı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyu dünya futboluna kazandıran ismin can dostu Albert Fantrau olduğu anlaşıldı.
Albert ile Ronaldo, 14 yaşındaydı. Sporting Lizbon, ikiliyi izledi. Hangisi daha çok gol atarsa takıma alacaktı. İkili, birer gol attı. Albert, 84. dakikada topu fileleri göndermek yerine Ronaldo'ya asist yaptı. Sporting menajeri, 2 gol atan Ronaldo'yu transfer etti. Yıldız futbolcu arkadaşına "Neden golü sen atmadın" diye sordu. Aldığı cevap ise "Sen benden daha iyisin" oldu.
Ronaldo inanılmaz bir kariyer yaptı. Ama hayatını değiştiren asiste vefasız kalmadı. Albert'e 10 milyon dolar verdi. Malikane, lüks bir otomobil aldı.