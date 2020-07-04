



Albert ile Ronaldo, 14 yaşındaydı. Sporting Lizbon, ikiliyi izledi. Hangisi daha çok gol atarsa takıma alacaktı. İkili, birer gol attı. Albert, 84. dakikada topu fileleri göndermek yerine Ronaldo'ya asist yaptı. Sporting menajeri, 2 gol atan Ronaldo'yu transfer etti. Yıldız futbolcu arkadaşına "Neden golü sen atmadın" diye sordu. Aldığı cevap ise "Sen benden daha iyisin" oldu.