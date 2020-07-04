Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın uzun süre takımda kalmasını istediğini ifade ederek, "Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın'a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın" dedi. Çebi, ayrıca takımın bütçesinin TFF tarafından önümüzdeki sezon 30-35 milyon Euro civarında belirleneceğini tahmin ettiğini söyledi.
LJAJIC PAHALI!
Çebi, "Ljajic iyi bir çocuk ama maaşı 3 milyon 750 bin Euro. Kulüp bu kadar maliyeti kaldıramaz, N'SBakala ve Cisse ile ilgili bir gelişme ise yok" ifadesini kullandı.
CANER'İN MENAJERİ LÜZUMSUZ KONUŞUYOR
Ahmet Nur Çebi, "Gökhan ve Caner ile görüşüyoruz. Biz bir şey istiyoruz onlarda bir şey istiyor. Caner'in menajeri ise lüzumsuz konuşuyor" dedi.
LJAJIC PAHALI!
Çebi, "Ljajic iyi bir çocuk ama maaşı 3 milyon 750 bin Euro. Kulüp bu kadar maliyeti kaldıramaz, N'SBakala ve Cisse ile ilgili bir gelişme ise yok" ifadesini kullandı.
CANER'İN MENAJERİ LÜZUMSUZ KONUŞUYOR
Ahmet Nur Çebi, "Gökhan ve Caner ile görüşüyoruz. Biz bir şey istiyoruz onlarda bir şey istiyor. Caner'in menajeri ise lüzumsuz konuşuyor" dedi.