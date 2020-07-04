teknik direktöruzun süre takımda kalmasınıistediğini ifade ederek, "Yenisözleşme en çokyakışır. Ben istikrardan yanayım,kendisine de güveniyorum. Kimsehocayla aramızda sorunvar gibi göstermeye çalışmasın"dedi., ayrıca takımın bütçesinintarafındanönümüzdeki sezoncivarında belirleneceğinitahmin ettiğini söyledi."Ljajic iyi bir çocukama maaşı 3 milyon 750 binEuro. Kulüp bu kadar maliyetikaldıramaz, N'SBakalave Cisse ile ilgili bir gelişme iseyok" ifadesini kullandı., "Gile görüşüyoruz.Biz bir şey istiyoruz onlardabir şey istiyor.menajeri ise lüzumsuzkonuşuyor" dedi.