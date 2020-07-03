"Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.