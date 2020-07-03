Trabzon G.Saray maçına kilitlendi. Pazar günü ligde şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik maçına çıkacak olan Bordo- Mavili futbolcuların tek düşüncesi ise 3 puanı almak. Kaptan Sosa önderliğindeki futbolcular antrenmanlardaki hırslı mücadeleleriyle dikkat çekiyor.
G.SARAY SINAVI ÖNEMLİ VİRAJ
Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor. Antrenmanlarda konuşulan tek konu İstanbul'dan 3 puanla dönmek.
İDMANLARDA ZAFER SESLERİ
Yıldız futbolcuların sürekli olarak birbirlerini hırslandırmaya çalıştığı ve "Bu maçı kazanacağız, Galatasaray'ı mağlup edeceğiz" sözlerinin antrenmanlarda sıkça duyulduğu öğrenildi.
DERBİLERDE HİÇ KAYBETMEDİ
Fırtına son 2 sezondur derbilerde başarılı sonuçlar alıyor. Bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi iç sahada yenen Fırtına, 3 büyüklerle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alırken hiç kaybetmedi.
FIRTINA'DA DURMAK YASAK!
Trabzonspor pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.