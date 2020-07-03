



Trabzon G.Saray maçına kilitlendi. Pazar günü ligde şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik maçına çıkacak olan Bordo- Mavili futbolcuların tek düşüncesi ise 3 puanı almak. Kaptan Sosa önderliğindeki futbolcular antrenmanlardaki hırslı mücadeleleriyle dikkat çekiyor.



G.SARAY SINAVI ÖNEMLİ VİRAJ

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor. Antrenmanlarda konuşulan tek konu İstanbul'dan 3 puanla dönmek.