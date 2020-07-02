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    • 03.07.2020 00:01
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    İspanyol bını duyurdu: 'den 'ye çalımı!

    dönemi için çalışmalara başlayan 'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Turuncu-lacivertliler, 'nin uzun süredir gündeminde olan için harekete geçti. Sürpriz gelişmeyi duyuran İspanyol bını, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcuya teklif götürmeye hazırlandığını öne sürdü. İşte detaylar...



    Hemen her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için flaş bir iddia geldi. 2021 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra Arsenal'den ayrılacak olan yıldız ismin Medipol Başakşehir'e transfer olabileceği öne sürüldü.



    İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen Mesut Özil'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini yazdı. Buna göre Medipol Başakşehir, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Mesut Özil için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor...



    AS gazetesi, Arsenal'deki geleceği tehlikede olan ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin göndermek istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.



    OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI!
    Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mesut Özil transferine sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun koşullar oluşması halinde takıma katılmasını istediği ifade edildi.
    Haberler Spor İspanyol basını duyurdu: Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı!
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