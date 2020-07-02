



İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen Mesut Özil'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini yazdı. Buna göre Medipol Başakşehir, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Mesut Özil için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor...