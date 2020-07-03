Red Bull M,E.O İstanbul Boğazı'nda feribotta son finalistleri arıyor. Turnuvada finale kalacak son 3 takım 4 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak elemede belli olacak. İstanbul Boğazı'nın ortasında 64 oyuncu feribotta mücadele edecek. Kazanan kıtadan en iyi takım kaybeden kıtadar ise en iyi takım finallere çıkmaya hak kazanacak.
JASİKEVİCİUS'TAN 3 YILLIK SÖZLEŞME
Svetislav Pesic ile yollarını ayıran İspanyol kulübü Barcelona, Fenerbahçe'yle de ismi anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran 44 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas'ta Gintara
DENİZLİSPOR-G.ANTEP 30. HAFTAYI AÇIYOR
Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanacak olan Denizlispor-Gaziantep maçıyla başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Denizlispor ligde 12., Gaziantepspor ise 10. durumda yer alıyor.
RIDVAN YILMAZ'LA YOLA DEVAM!
Sergen Yalçın genç sol bek Rıdvan Yılmaz ile Kayseri deplasmanında da devam edecek.Rıdvan idmanlarda son derece hırslı.
KAYSERİ MAÇINA BİLENİYORLAR
Ligde ilk 3 sırayı hedefleyen Beşiktaş, Kayseri maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu deplasmana mutlak galibiyet için çıkacak.
JASİKEVİCİUS'TAN 3 YILLIK SÖZLEŞME
Svetislav Pesic ile yollarını ayıran İspanyol kulübü Barcelona, Fenerbahçe'yle de ismi anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran 44 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas'ta Gintara
DENİZLİSPOR-G.ANTEP 30. HAFTAYI AÇIYOR
Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanacak olan Denizlispor-Gaziantep maçıyla başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Denizlispor ligde 12., Gaziantepspor ise 10. durumda yer alıyor.
RIDVAN YILMAZ'LA YOLA DEVAM!
Sergen Yalçın genç sol bek Rıdvan Yılmaz ile Kayseri deplasmanında da devam edecek.Rıdvan idmanlarda son derece hırslı.
KAYSERİ MAÇINA BİLENİYORLAR
Ligde ilk 3 sırayı hedefleyen Beşiktaş, Kayseri maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu deplasmana mutlak galibiyet için çıkacak.