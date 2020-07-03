Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nda heyecanı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Red Bull M,E.O 'nda feribotta son finalistleri arıyor. Turnuvada finale kalacak son 3 takım 4 Temmuz'da 'da yapılacak elemede belli olacak.

    İstanbul Boğazı’nda Red Bull heyecanı
    Red Bull M,E.O 'nda feribotta son finalistleri arıyor. Turnuvada finale kalacak son 3 takım 4 Temmuz'da 'da yapılacak elemede belli olacak. İstanbul Boğazı'nın ortasında 64 oyuncu feribotta mücadele edecek. Kazanan kıtadan en iyi takım kaybeden kıtadar ise en iyi takım finallere çıkmaya hak kazanacak.

    JASİKEVİCİUS'TAN 3 YILLIK SÖZLEŞME
    Svetislav Pesic ile yollarını ayıran İspanyol kulübü , 'yle de ismi anılan Başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran 44 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, bir süre 'ta Gintara

    SPOR-G.ANTEP 30. HAFTAYI AÇIYOR
    Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanacak olan Denizlispor-Gaziantep maçıyla başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı yönetecek. Denizlispor ligde 12., ise 10. durumda yer alıyor.

    RIDVAN YILMAZ'LA YOLA DEVAM!
    Sergen Yalçın genç sol bek Rıdvan Yılmaz ile deplasmanında da devam edecek.Rıdvan idmanlarda son derece hırslı.

    KAYSERİ MAÇINA BİLENİYORLAR
    Ligde ilk 3 sırayı hedefleyen , Kayseri maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. 'ın öğrencileri bu deplasmana mutlak galibiyet için çıkacak.


    Haberler Spor İstanbul Boğazı’nda Red Bull heyecanı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri