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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    Her şey seçilene kadarmış! vaat ettiği sözleri şimdi tek tek inkar ediyor...

    Başkanı ’un çıktığı bir programda “Ben şampiyonluk sözü vermedim” dedi... Akıllara i kazanmadan önce verdiği sözler geldi. Herkesin gurur duyacağı, taraftarın başını dik tutacağı bir takım sözü veren Koç'a taraftarlar büyük tepki gösteriyor...



    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gece bir tv kanalında yaptığı konuşmanın yankıları hala devam ediyor. Başkan Koç'un sözleri sonrası hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar sanal alemi bombardımana tuttu. Koç'un konuşmalarının seçimden önceki sözleriyle hiç alakası yoktu.



    HANİ GURUR DUYACAKTIK...
    Ali Koç, Yıldırım ile yaptığı seçim yarışı sırasında "Herkesin gurur duyacağı, her yıl Avrupa'da başarılı olacak bir takım kuracağız" demişti. Ancak kadronun yetersizliği herkesin ortak fikri.



    BAYRAKLAR EVLERDE KALDI!
    Başkan Koç, "Bayrakları hazırlayın. Bundan sonra başımız dik yürüyeceğiz", "Mutlu olmaya övünmeye gurur duymaya hazır olun. Hayallerini gerçekleştireceğiz" demişti. Hiçbiri olmadı.



    KÜME DÜŞMENİN EŞİĞİNE GELDİK
    Fenerbahçeli     taraftarlar, "Şampiyonluk sözü vermedim demek sorumluluktan kaçmaktır. F.Bahçeli'nin başı dik değil. Şampiyon olamadığımız gibi 1. Lig'in kıyısından döndük" dediler.
    Haberler Spor Her şey seçilene kadarmış! Ali Koç vaat ettiği sözleri şimdi tek tek inkar ediyor...
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