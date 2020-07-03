Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gece bir tv kanalında yaptığı konuşmanın yankıları hala devam ediyor. Başkan Koç'un sözleri sonrası hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar sanal alemi bombardımana tuttu. Koç'un konuşmalarının seçimden önceki sözleriyle hiç alakası yoktu.
HANİ GURUR DUYACAKTIK...
Ali Koç, Yıldırım ile yaptığı seçim yarışı sırasında "Herkesin gurur duyacağı, her yıl Avrupa'da başarılı olacak bir takım kuracağız" demişti. Ancak kadronun yetersizliği herkesin ortak fikri.
BAYRAKLAR EVLERDE KALDI!
Başkan Koç, "Bayrakları hazırlayın. Bundan sonra başımız dik yürüyeceğiz", "Mutlu olmaya övünmeye gurur duymaya hazır olun. Hayallerini gerçekleştireceğiz" demişti. Hiçbiri olmadı.