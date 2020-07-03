



HANİ GURUR DUYACAKTIK...

Ali Koç, Yıldırım ile yaptığı seçim yarışı sırasında "Herkesin gurur duyacağı, her yıl Avrupa'da başarılı olacak bir takım kuracağız" demişti. Ancak kadronun yetersizliği herkesin ortak fikri.