Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalar yaptı. Koç hedeflerin tutmadığını söyleyerek, "Cocu ve Comolli başarılı olamadı. Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Her türlü dönüşümün sisli dönemleri vardır. Biz de o dönemlerden geçiyoruz" dedi.
FİNANSAL BORÇLARIMIZI İNDİRDİK
Daha önce borcu 650 milyon Euro olarak açıklayan Ali Koç, "Biz gelirlerimizi kullanamadan 2 seneyi çevirdik. Finansal borçlarımızı da 347 milyon euro'dan 308 milyon euro'ya indirdik" dedi.
YENİ HOCAYLA ANLAŞMA SAĞLADIK
Yeni hocayla ilgili olarak da konuşan Koç, " Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Sezon bitince ismini açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var" diye konuştu.
AVRUPA'NIN EN BORÇLU 6. KULÜBÜ
İş dünyasının ünlü dergisi Forbes Fenerbahçe'nin borç yükü ile ilgili haber yaptı. Haberde F.Bahçe için "370 milyon dolar ile Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü" ifadesi kullanıldı.
FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR!
FORBES'in haberinde Fenerbahçe'nin kariyerinin sonundaki yıldızları kadrosuna katma alışkanlığından vazgeçmediği özellikle vurgulandı. Bunun kulübü büyük yük getirdiği belirtildi.