



YENİ HOCAYLA ANLAŞMA SAĞLADIK

Yeni hocayla ilgili olarak da konuşan Koç, " Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Sezon bitince ismini açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var" diye konuştu.



AVRUPA'NIN EN BORÇLU 6. KULÜBÜ

İş dünyasının ünlü dergisi Forbes Fenerbahçe'nin borç yükü ile ilgili haber yaptı. Haberde F.Bahçe için "370 milyon dolar ile Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü" ifadesi kullanıldı.



FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR!

FORBES'in haberinde Fenerbahçe'nin kariyerinin sonundaki yıldızları kadrosuna katma alışkanlığından vazgeçmediği özellikle vurgulandı. Bunun kulübü büyük yük getirdiği belirtildi.