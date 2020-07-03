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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    'da yeniden sesleri

    Cimbom 2017’de i son anda yatan Ganalı yıldızı yine gündemine aldı... ’in Asamoah’ı sol bekte değil, ’ın oynadığı bölge olano sl içte düşündüğü öğrenildi.



    Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansı azalan G.Saray'da yeni sezon planlamasına ağırlık verilmiş durumda...



    INTER İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    İtalyan     basınında yer alan haberlere göre Sarı- Kırmızılılar eski gözdesi Kwadwo Asamoah için yeniden harekete geçti. 2017 yılında Galatasaray'a transferi son anda yatan Asamoah'ın Inter ile sözleşmesi kısa süre sonra bitecek. Teknik direktör Fatih Terim'in 31 yaşındaki futbolcuyu sol bekte değil orta alanda oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.



    SOLDA SARACCHI&LINNES VAR
    Tecrübeli hocanın Ganalı futbolcuya Ömer Bayram'ın bölgesi olan sol içte görev vermeyi planladığı ifade ediliyor. Kadrosunda sol bek bölgesinde oynayacak Saracchi ve Linnes olan Galatasaray, Caner Erkin'in transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.



    Bu sezon Inter'de beklediği kadar forma şansı bulamayan Kwadwo Asamoah'la İtalya'dan iki kulübün de ilgilendiği ifade ediliyor.

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