



SOLDA SARACCHI&LINNES VAR

Tecrübeli hocanın Ganalı futbolcuya Ömer Bayram'ın bölgesi olan sol içte görev vermeyi planladığı ifade ediliyor. Kadrosunda sol bek bölgesinde oynayacak Saracchi ve Linnes olan Galatasaray, Caner Erkin'in transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.