



Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor... Kadro planlaması konusunda tek yetkili olan Emre Belözoğlu'nun öncelikli olarak çok dominant bir orta alan kurmak istediğini ve kafasındaki üçlüyü belirlediği öğrenildi.



FUTBOL ONDAN SORULACAK

Yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Belözoğlu'nun hayalini kurduğu orta alan 3'lüsünün Luis Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olduğu belirlendi.