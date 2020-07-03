Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nin deki en büyük hedefini açıklıyoruz: İşte Emre’nin rüya 3'lüsü

    da çok dominant bir orta saha kurmak isteyen ’nun hayalindeki üçlünün , ve olduğu öğrenildi. Mert Hakan'ı 'ın elinden kaparak çok önemli bir adım atan Belözoğlu'nun şimdi de eski takım arkadaşı olan İrfan Can için bastırdığı ifade ediliyor.



    Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor... Kadro planlaması konusunda tek yetkili olan Emre Belözoğlu'nun öncelikli olarak çok dominant bir orta alan kurmak istediğini ve kafasındaki üçlüyü belirlediği öğrenildi.

    FUTBOL ONDAN SORULACAK
    Yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Belözoğlu'nun hayalini kurduğu orta alan 3'lüsünün Luis Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olduğu belirlendi.



    ÇOK YOĞUN ÇABA HARCIYOR
    Sivas formasını giyen Mert HakanGalatasaray'ın elinden kaparak ilk adımı atan Belözoğlu'nun şimdi de İrfan Can'ın transferini bitirmek için çok yoğun çaba harcadığı öğrenildi.



    MALİYETİ SIKINTI YARATIYOR
    Eski takım arkadaşı olan İrfan'la sürekli temas halinde olan Belözoğlu'nun Başakşehir yönetimi ile de görüştüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maliyeti büyük sıkıntı yaratıyor.

    SCHALKE'NİN LİSTESİNDE
    Son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Schalke'nin yıldız futbolcuyu ısrarla istediği ifade ediliyor.



    ALİ KOÇ DİREKSİYONU ONA BIRAKTI
    Futbol direktörlüğü görevine resmen olmasa da başlayan Emre Belözoğlu yeni sezonun planlamasını çok titiz bir şekilde yapıyor. Başkan Ali Koç çok güvendiği tecrübeli yıldıza kadro mühendisliği konusunda direksiyonu tamamen bırakmış durumda.
    Haberler Spor Fenerbahçe’nin transferdeki en büyük hedefini açıklıyoruz: İşte Emre’nin rüya 3'lüsü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri