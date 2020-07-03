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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    ’de sesleri

     Yüksek, ve ile anlaşma sağlayan 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli ve genç isimleri harmanlamayı planlayan sarı-lacivertlilerin, gündeminde 'dan bir isim var. Fenerbahçe'de B Takımı'nda forma giyen için girişimlere başlandı.

    Fener’de Kiprit sesleri
    İsmail Yüksek, ve ile anlaşma sağlayan 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli ve genç isimleri harmanlamayı planlayan sarı-lacivertlilerin, gündeminde 'dan bir isim var. Fenerbahçe'de B Takımı'nda forma giyen için girişimlere başlandı. Fenerli kurmaylar, Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izletmişti.

    SEZON İÇİNDE DEFALARCA İZLENDİ
    Muhammet Kiprit F.Bahçe için yeni bir isim değil. 20 yaşındaki U21 milli golcü bir çok kez scout ekibi tarafından izlendi.

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