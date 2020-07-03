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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    , Demir ve için ile masaya oturacak

    lı kurmaylar maçı öncesinde genç oyuncu Demir ve için sarı-kırmızılı takımın yöneticileriyle masaya oturacak...



    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanmaya başladı. Siyah-Beyazlı yöneticiler Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor- Beşiktaş maçının hemen öncesinde ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaşlı yöneticilerin görüşeceği tek isim Emre Demir değil.



    FABRI DE LİSTEDE
    Beşiktaş'ın     transfer listesinde bulunan diğer isim Bernard Mensah. Siyah-Beyazlılar'ın, Emre Demir'in yanı sıra Kayserispor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarıkırmızılı takımla masaya oturcağı gelen haberler arasında.



    BEŞİKTAŞ GEÇ KALMAK İSTEMİYOR
    Beşiktaş yönetimi belirlediği oyuncuları bir an önce transfer etmek istiyor. Genç Emre ve Mensah bunlardan sadece ikisi.
    Haberler Spor Beşiktaş, Emre Demir ve Bernard Mensah için Kayserispor ile masaya oturacak
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