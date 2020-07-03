



Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanmaya başladı. Siyah-Beyazlı yöneticiler Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor- Beşiktaş maçının hemen öncesinde ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaşlı yöneticilerin görüşeceği tek isim Emre Demir değil.