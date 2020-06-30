Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.06.2020 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2020 20:04
    ABONE OL

    'ndan , ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası!

    Son dakika haberi... mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle , ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.

    Galatasaray ve Beşiktaş'a puan silme cezası!

    (TBF), mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle , ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona puan silme cezası ile başlayacak.

    TBF'den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin başvurularını, kulüp mali denetim ve lisans talimatı hükümleri kapsamında inceleyerek karara bağladığı aktarıldı.

    Yönetim kurulunun, Afyon Belediyespor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Bandırma Basketbol İhtisas, Beşiktaş, Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Orman Gençlikspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un ulusal lisans almasına karar verdiği belirtildi.

    BİRER PUAN SİLİNECEK
    Açıklamada, sundukları belgelerde gerekli şartları sağlayamayan Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya birer puan silme cezası verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

    Gerekli kriterleri yerine getiremeyen Bakırköy Basket'in ise (İTÜ Basket) yeni sezonda lige alınmamasına karar verildiği bildirildi.

    Haberler Spor Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri