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    • 30.06.2020 19:24
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    Son dakika: , ve 'ya sevk edildi

    () Hukuk Müşavirliği, 'den 7 kulübü na () sevk etti. PFDK'ya sevk edilen ekipler arasında , ve da yer aldı.

    TFF, PFDK sevklerini açıkladı!

    () Hukuk Müşavirliği, 'den 7 kulübü na () sevk etti.

    İŞTE SEVK EDİLEN KULÜPLER
    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle , , , , İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk ve 'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

    İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Amir Hadziahmetovic ve antrenörü Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü futbolcusu Gerson Rodrigues, Fraport TAV futbolcusu Hakan Özmert ile görevlisi Gökhan Kandemir'in de disipline sevk edildiği aktarıldı.

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