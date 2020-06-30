TFF 1. Lig'de 31. hafta bugün oynanacak olan 3 maçla start alacak. Keçiörengücü 17.30'da Menemenspor'u konuk edecek. Ligdeki diğer maçlarda Adanaspor, Altınordu'yu saat 19.00'da ağırlarken günün en önemli maçında saat 20.00'de Giresunspor ile Bursaspor Giresun Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
PODOLSKİ VE SİNAN GÜNÜŞ BU HAFTA FORMA GİYECEK
Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Lucas Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir" dedi. Süğlün, "Antrenmanda çok ciddi olmamakla birlikte sakatlıkları oluştu. Her iki futbolcumuzu da yeniden sahada görebiliriz diye umuyorum. Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir" dedi.
BİFOUMA ÇİN'E GİDİYOR
Yeni Malatyaspor, Kongolu futbolcusu Thievy Bifouma'nın transferi için Çin kulübü Schenzhen FC ile anlaşıldığını açıkladı. Transferin mali detayları ise daha sonra duyurulacak.
HODZİC KADRO DIŞI
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı. Hodzic'in idmanlara çıkmadığı ve noter tespiti yapıldığı açıklandı.
MLS'TE CORONA ŞOKU!
Amerikan 1.Futbol Ligi'nde (MLS) coronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da sahalara dönecek.
PODOLSKİ VE SİNAN GÜNÜŞ BU HAFTA FORMA GİYECEK
Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Lucas Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir" dedi. Süğlün, "Antrenmanda çok ciddi olmamakla birlikte sakatlıkları oluştu. Her iki futbolcumuzu da yeniden sahada görebiliriz diye umuyorum. Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir" dedi.
BİFOUMA ÇİN'E GİDİYOR
Yeni Malatyaspor, Kongolu futbolcusu Thievy Bifouma'nın transferi için Çin kulübü Schenzhen FC ile anlaşıldığını açıkladı. Transferin mali detayları ise daha sonra duyurulacak.
HODZİC KADRO DIŞI
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı. Hodzic'in idmanlara çıkmadığı ve noter tespiti yapıldığı açıklandı.
MLS'TE CORONA ŞOKU!
Amerikan 1.Futbol Ligi'nde (MLS) coronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da sahalara dönecek.