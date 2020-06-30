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    • Spor
    • 30.06.2020 Gazete
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    1.Lig’de bugün 3 maç oynanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig'de 31. hafta bugün oynanacak olan 3 maçla start alacak. Keçiörengücü 17.30'da Menemenspor'u konuk edecek. Ligdeki diğer maçlarda , Altınordu'yu saat 19.00'da ağırlarken günün en önemli maçında saat 20.00'de Giresunspor ile 'nda karşı karşıya gelecek.

    TFF 1.Lig’de bugün 3 maç oynanacak
    TFF 1. Lig'de 31. hafta bugün oynanacak olan 3 maçla start alacak. Keçiörengücü 17.30'da Menemenspor'u konuk edecek. Ligdeki diğer maçlarda , Altınordu'yu saat 19.00'da ağırlarken günün en önemli maçında saat 20.00'de Giresunspor ile 'nda karşı karşıya gelecek.

    PODOLSKİ VE SİNAN GÜNÜŞ BU HAFTA FORMA GİYECEK
    Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Lucas Podolski ile , maçında sahada olabilir" dedi. Süğlün, "Antrenmanda çok ciddi olmamakla birlikte sakatlıkları oluştu. Her iki cumuzu da yeniden sahada görebiliriz diye umuyorum. Podolski ile Sinan Gümüş, Başakşehir maçında sahada olabilir" dedi.

    BİFOUMA 'E GİDİYOR
    Yeni     Malatyaspor, Kongolu futbolcusu Thievy Bifouma'nın i için Çin kulübü Schenzhen FC ile anlaşıldığını açıkladı. Transferin mali detayları ise daha sonra duyurulacak.

    HODZİC KADRO DIŞI
    TFF     1. Lig ekiplerinden 'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı. Hodzic'in idmanlara çıkmadığı ve noter tespiti yapıldığı açıklandı.

    MLS'TE CORONA ŞOKU!
    Amerikan 1.Futbol Ligi'nde () coronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da sahalara dönecek.

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