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Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi. Deneyimli yıldız serbest oyuncu statüsüne geçti. Şimdi herkes Arda Turan'ın yeni takımını merak ediyor. Turan son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti...

30.06.2020 09:32 - Son Güncelleme: 30.06.2020 09:32
Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalon ekibindeki macerası son buldu.

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Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

34 MİLYON EUROLUK İMZA
Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı.

Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

BAŞAKŞEHİR MACERASI
Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.

Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

RESMEN SONA ERDİ
2015 yılında gittiği Barça'da iyi performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

ARTIK BEDAVA OYUNCU
Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

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