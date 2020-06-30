Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti
2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi. Deneyimli yıldız serbest oyuncu statüsüne geçti. Şimdi herkes Arda Turan'ın yeni takımını merak ediyor. Turan son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti...
30.06.2020 09:32
- Son Güncelleme: 30.06.2020 09:32
Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalon ekibindeki macerası son buldu.
34 MİLYON EUROLUK İMZA
Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı.
BAŞAKŞEHİR MACERASI
Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.
RESMEN SONA ERDİ
2015 yılında gittiği Barça'da iyi performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
ARTIK BEDAVA OYUNCU
Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.