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Barcelona'da Arda Turan gelişmesi | Kariyeri resmen bitti

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi. Deneyimli yıldız serbest oyuncu statüsüne geçti. Şimdi herkes Arda Turan'ın yeni takımını merak ediyor. Turan son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti...

30.06.2020 09:32 - Son Güncelleme: 30.06.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





