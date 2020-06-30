Zirveye Abdülkadir Bitigen ayarı... 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmada TFF'nin ihraç ettiği gözlemci kadrosunun içerisinde eski hakem Galip Bitigen de vardı. Galip Bitigen'in oğlu Abdulkadir Bitigen, verdiği ve veremediği kararlarla zirve yarışını şekillendirdi. Bitigen, 4 büyüklerin tam 25 puanını gasp etti. Buna karşılık Başakşehir ise Bitigen'in yönettiği maçlarda sadece 2 puan kaybetti. Bitigen, Başakşehir- Trabzon, Başakşehir- Beşiktaş, G.Saray-Başakşehir, F.Bahçe- G.Saray, G.Saray-Beşiktaş ve Beşiktaş- Sivas gibi kritik maçlarda görev aldı.
BİTİGEN'DEN YİNE KAÇAMADI
Bu sezon oynanan Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasında düşürülmesine penaltı kararı vermeyen Bitigen, karşılaşmanın 25. dakikasında yine Parmak'ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki Alanyaspor- Trabzonspor maçında yine Bitigen'den kaçamadı.
CAULKER'A KIRMIZI KART ÇIKARMADI
Geçtiğimiz hafta oynanan ve Bitigen'in VAR odasında olduğu Alanyaspor- Trabzonspor mücadelesinde ceza sahasının hemen dışında Abdulkadir Ömür'e yapılan net krımızı kartlık faulü VAR odasında izlemesine rağmen hakem Atilla Karaoğlan'ı uyarmayan Bitigen, Trabzonspor'un Alanya'da iki puan kaybetmesine sebep olmuştu.
SUAT ARSLANBOĞA DA VAR HAKEMİ!
Alanyaspor-Trabzonspor maçında VAR odasında sonuca direkt etki eden Abdulkadir Bitigen, 1 hafta sonra Trabzonspor'un evinde Ankaragücü maçında hakem olarak görevlendirildi. Beşiktaş-Başakşehir maçı sonrası hakemlik sözleşmesi sona erdirilen Suat Arslanboğa'ya da bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev verildi.
POZİSYONLARI GÖRMEZDEN GELDİLER
Maçta tüm otoritelerin reddettiği bir kararla Ankaragücü'ne penaltı veren Bitigen ve Arslanboğa ikilisi Trabzonspor'un başta penaltı ve fauller olmak üzere sayısız pozisyonunu görmezden geldi. Başakşehir'in G.Saray'ı yenerek 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekoruna son verdiği maçta da Bitigen VAR hakemiydi.
BİTİGEN'İN TRABZON'U DOĞRADIĞI DAKİKALAR
DK. 5 - Pereira'nın bileğine basan Rodrigues'e kart çıkmadı.
DK. 11 - Sörloth'u iki rakibi faul yaparak durdurmasına karşın, faul atışını A.Gücü lehine verdi.
DK. 13 - Omuzundan ve vücudundan çekilerek düşürülen Guilherme'ye faul vermek yerine, elle oynama kararı verdi.
DK. 20 - Ayağını fazla kaldırarak A. Ömür'ün kafasına tekme atan Atilla'ya kart çıkmadı
DK. 29 - Hava topu mücadelesinde Pazdan'ın Alexander Sörloth'un üzerine çıkmasına ve elleriyle oyuncunun yükselmesini engellemesine devam kararı verdi.
DK. 42 - Sosa'nın bileğine basan Faty'e kart çıkmadı, faul dahi verilmedi.
DK. 45+3 - A. Ömür'e yapılan faule sarı kart vermedi, devam eden pozisyonda hava topuna çıkan ve rakibine müdahalesi olmayan Ömür'e sarı kartı çıkarttı.
DK. 49 - A. Ömür'ün nizami bir biçimde kazandığı topa faul kararı verdi.
DK. 50 - Guilherme'ye yapılan faulü avantaja bıraktı, atak sonu Faty'ye kart göstermedi. Kart itirazı yapan Pereira'ya sarı vererek G.Saray 'a karşı cezalı duruma düşürdü.
DK. 56 - Ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülen Bilal Başacıkoğlu'na penaltı kararı vermedi.
DK. 60 - Top havaya bakan Pereira'nın eline çarptı. Penaltı verdi. Buna itiraz eden Sosa sarı kart gösterdi.
DK. 64 - Abdulkadir Ömür rakibine temas etmemesine rağmen Ankaragücü lehine faul kararı verdi.
DK. 82 - Abdülkadir Ömür'e çift ayağıyla müdahale eden Orgill'e direkt kırmızı kart yerine sarı kart verdi.
DK. 90+7 Da Costa ceza sahası içinde rakipleri tarafından çekilmesine rağmen, faulü A.Gücü lehine verdi.
Abdülkadir Bitigen'in babası Galip Bitigen 2011 yılında Göksel Gümüşdağ, TFF'de Başkanvekili olunca MHK'de göreve getirilmişti.