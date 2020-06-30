



Zirveye Abdülkadir Bitigen ayarı... 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmada TFF'nin ihraç ettiği gözlemci kadrosunun içerisinde eski hakem Galip Bitigen de vardı. Galip Bitigen'in oğlu Abdulkadir Bitigen, verdiği ve veremediği kararlarla zirve yarışını şekillendirdi. Bitigen, 4 büyüklerin tam 25 puanını gasp etti. Buna karşılık Başakşehir ise Bitigen'in yönettiği maçlarda sadece 2 puan kaybetti. Bitigen, Başakşehir- Trabzon, Başakşehir- Beşiktaş, G.Saray-Başakşehir, F.Bahçe- G.Saray, G.Saray-Beşiktaş ve Beşiktaş- Sivas gibi kritik maçlarda görev aldı.