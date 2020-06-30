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    • Spor
    • 30.06.2020 Gazete
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    ’ın penaltısını es geçti

    - maçında Da Costa’nın pozisyonunda penaltı verdiren hakem , ’ın penaltısını es geçti. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Acaba bir penaltının verilmesi için daha nasıl bir müdahale olması gerekiyor. Resmen hakkımız yendi" yorumlarında bulundu...

    Ali Cengiz oyunu!
    Yine hakemler yine aynı senaryolar... salgından sonraki ilk maçını 'de ile oynadı. Orada VAR hakemi 'tı... 'ün yönettiği maçta Karadeniz Fırtınası'nın Faslı stoperi Da Costa, Göztepe forveti Jerome'a hafif bir markajda bulundu... VAR hakemi Ali Palabıyık'ın çağırması sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu inceledi ve sonrasında Bordo-Mavililer aleyhine penaltı kararı verdi... Başakşehir- maçında ise ev sahibi takımın golcüsü yine ceza sahası içinde Feghouli'yi indirdi. Ancak Göztepe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olan Palabıyık bu kez 'Devam' dedi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Acaba bir penaltının verilmesi için daha nasıl bir müdahale olması gerekiyor. Resmen hakkımız yendi" yorumlarında bulundu... Hakemler şampiyonluk yolunda bir kez daha kritik bir hata yapmış oldu.



    AYNI POZİSYON İKİ FARKLI KARAR
    Ali Palabıyık, Göztepe-Trabzonspor maçında VAR hakemiydi. Zorbay Küçük'ü çağırarak Da Costa'nın Jerome'a müdahele ettiği pozisyonda Bordo-Mavililer aleyhine penaltı verdi. Başakşehir-Galatasaray maçında ise Demba Ba'nın Feghouli'ye müdahalesinde penaltı kararı vermedi.

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