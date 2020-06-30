Yine hakemler yine aynı senaryolar... Trabzonspor salgından sonraki ilk maçını İzmir'de Göztepe ile oynadı. Orada VAR hakemi Ali Palabıyık'tı... Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta Karadeniz Fırtınası'nın Faslı stoperi Da Costa, Göztepe forveti Jerome'a hafif bir markajda bulundu... VAR hakemi Ali Palabıyık'ın çağırması sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu inceledi ve sonrasında Bordo-Mavililer aleyhine penaltı kararı verdi... Başakşehir-Galatasaray maçında ise ev sahibi takımın golcüsü Demba Ba yine ceza sahası içinde Feghouli'yi indirdi. Ancak Göztepe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olan Palabıyık bu kez 'Devam' dedi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Acaba bir penaltının verilmesi için daha nasıl bir müdahale olması gerekiyor. Resmen hakkımız yendi" yorumlarında bulundu... Hakemler şampiyonluk yolunda bir kez daha kritik bir hata yapmış oldu.
AYNI POZİSYON İKİ FARKLI KARAR
Ali Palabıyık, Göztepe-Trabzonspor maçında VAR hakemiydi. Zorbay Küçük'ü çağırarak Da Costa'nın Jerome'a müdahele ettiği pozisyonda Bordo-Mavililer aleyhine penaltı verdi. Başakşehir-Galatasaray maçında ise Demba Ba'nın Feghouli'ye müdahalesinde penaltı kararı vermedi.
AYNI POZİSYON İKİ FARKLI KARAR
Ali Palabıyık, Göztepe-Trabzonspor maçında VAR hakemiydi. Zorbay Küçük'ü çağırarak Da Costa'nın Jerome'a müdahele ettiği pozisyonda Bordo-Mavililer aleyhine penaltı verdi. Başakşehir-Galatasaray maçında ise Demba Ba'nın Feghouli'ye müdahalesinde penaltı kararı vermedi.