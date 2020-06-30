





Galatasaray'dan Enner Valencia bombası… Meksika basını Tigres ile sözleşmesi biten ve kulübü ile yeni kontrat imzalamayan Valencia'nın Avrupa'ya döneceğini ve Ekvadorlu golcünün Galatasaray'la büyük oranda anlaştığını yazdı. Valencia, Tigres'le yollarını önceki gün resmen ayırdı.



GALATASARAY'A GELMEYİ İSTİYOR

Meksika basınındaki haberlerde 30 yaşındaki golcünün ABD'den de ciddi teklifler aldığı belirtildi. Ancak Valencia'nın tercihinin Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edildi.