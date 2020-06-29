



"FALCAO İLE EVLENDİĞİMİZDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

"Falcao ile evliliğimizim başları zordu. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyaydı ama Falcao ile evlendiğimizde hayatım değişti. Maçlar, seyahatler ve birçok konuda onun yanında oldum, birbirimize yardımcı olduk."