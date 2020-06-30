





Beşiktaş'ta tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Ligde üst sırada yer alan Başakşehir, Trabzonspor, Sivas ve Galatasaray'ın bu hafta kaybettiği puanlar ümitleri iyice artırdı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi hesapları yapan Sergen Yalçın bu kez Şampiyonlar Ligi şansını zorlamayı planlıyor.



65 PUANLA BİTİRMEK İSTİYOR

Bu hafta Kayserispor'la deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş; Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız atlatarak ligi 65 puanla bitirmeyi düşünüyor.