Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir önünde mücadeleden memnun kaldığını söyledi. İşte tecrübeli hocanın sözleri: "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak olduğunu söylemiş ve bunu görmek istediğimi ifade etmiştim."
FUTBOL BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ
"Ayaklarına, ellerine sağlık diyorum. Maçı çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekir ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum oyuncularıma. Bu mücadele ve futbol beni sevindirdi."
BÖYLE OYNAMAYA DEVAM
"Son topu maalesef içeriye atamadık. Yapacak bir şey yok, sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynamaya devam edecek. Emin'in performansı beni ayrıca mutlu etti."
ASLAN'IN YENİ OZAN'I!
Luyindama ve Marcao'nun sakatlığı sonrası stoperde oynayan Lemina da ikinci yarıda sakatlandı. Fatih Terim 53. dakikada 17 yaşındaki Emin Bayram'ı oyuna aldı. Genç futbolcu Demba ve Crivelli gibi iki etkili forvete karşı çok iyi mücadele etti. Sosyal medyada, "Yeni Ozan Kabak" yorumları yapıldı. Öte yandan Fatih Terim forvetlerin yokluğunda ileri uçta Emre Akbaba'ya görev verdi.
BİR ANLIK HATA 3 PUANDAN ETTİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray önünde sergilenen mücadeleden çok memnun kaldığını söyledi. Başarılı hoca, "Öne geçmemize rağmen beraberlikle yetinmek zorunda kaldık" diye konuştu.
ASLAN'DA İKİ SAKAT DAHA
Dün gece eksik bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray'da iki şanssız sakatlık daha yaşandı. Arka adalesinde sorun yaşayan Lemina ile Linnes maçı tamamlayamayan iki isim oldular.
B.ŞEHİR'DE 5 MAÇTIR GALİP GELEMEDİLER
G.Saray'ın Başakşehir'i deplasmanda yenememe serisi 5'e çıktı. Turuncu-Lacivertli ekibi deplasmanda en son 2015 yılının 3 Ekim günü 2-0 yenen Sarı-Kırmızılılar o tarihten sonra Başakşehir'e karşı 3 yenilgi aldı. 2 kez de berabere kaldı.
VİSCA'YI 34. DAKİKADA ATAMADI
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Ali Palabıyık, 2 kritik hata yaparak belki de ligin kaderiyle oynadı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Edin Visca Ömer Bayram'ın ayağına bastı ancak kırmızı kart olduğu öne sürülen pozisyonda Palabıyık kart göstermeye gerek bile duymadı. Eğer bu pozisyon kırmızı kart olsaydı B.Şehir uzun süre 10 kişi oynayacaktı. Palabıyık ayrıca G.Saray'ın golünden önce rakibe çift dalan Mahmut'a ikinci sarı kartı göstermedi.
SARI KARTLI MAHMUT BÖYLE ÇİFT DALDI!
Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golden hemen önce Mahmut Tekdemir, Seri'ye çift kaldı. Sarı kartı olan Mahmut oyundan atılması gerekirken, Ali Palabıyık yine oralı olmadı.