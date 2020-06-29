



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir önünde mücadeleden memnun kaldığını söyledi. İşte tecrübeli hocanın sözleri: "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak olduğunu söylemiş ve bunu görmek istediğimi ifade etmiştim."



FUTBOL BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ

"Ayaklarına, ellerine sağlık diyorum. Maçı çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekir ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum oyuncularıma. Bu mücadele ve futbol beni sevindirdi."