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    • 29.06.2020 17:01
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    • 29.06.2020 17:01
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    İtalyanlardan hakkında flaş iddia | 'ye gittiği için oynamadı...

    Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesiyle karşı karşıya olan Roma, maddi konular nedeniyle 'i satmaya hazırlandığı iddia ediliyordu. Cengiz'in bu süreçte adı İtalyan ve İngiltere'den pek çok kulüple de anılmıştı. Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Cengiz Ünder'in 30 milyon euro karşılığında 'ye satılmasının beklendiğini ve genç futbolcunun bu yüzden oynatılmadığı belirtildi.

    İtalya Serie A'da Roma, Milan'a 2-0 yenilirken Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada forma giyemedi. 5 oyuncu hakkı olmasına rağmen yedek kulübesinde maçı tamamlayan Cengiz Ünder için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

    İtalyan basınının haberine göre Cengiz Ünder transferinde oldukça ciddi düşünen Napoli, 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Cengiz için Roma ile el sıkıştı. Milli futbolcunun da bu sebepten dolayı Milan maçında oynatılmadığı belirtildi.

    MECBUREN SATIŞ KARARI

    Roma'nın koronavirüs sonrasında ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve mecburen Cengiz Ünder'i satma kararı aldığına yer verildi. Başkent ekibi, ekonomik olarak rahatlama adına 3-4 futbolcuyu satış listesine koymuş, bu futbolculardan biri de Cengiz Ünder olmuştu.

    Transferin 30 milyon euro karşılığında tamamlanacağı, iki ekibin takasta Milik'i de kullanmayı tartıştığı kaydedildi.
    Haberler Spor İtalyanlardan Cengiz Ünder hakkında flaş iddia | Napoli'ye gittiği için oynamadı...
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