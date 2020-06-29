İspanyol devi Barcelona, Miralem Pjanic transferini duyurdu!

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak.

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Barcelona, Juventus'tan @Miralem_Pjanic'i 60 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonuslar ile transfer etti. 🇧🇦 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi. pic.twitter.com/ggqZLB0HOG — FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) June 29, 2020

Barcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon avroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.