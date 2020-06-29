İspanyol devi Barcelona, Miralem Pjanic transferini duyurdu!

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İtalya temsilcisi Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i transfer etti.
BONSERVİS BEDELİ 60 MİLYON EURO
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus ile varılan anlaşma doğrultusunda Pjanic'in bonservis bedelinin 60 milyon avro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon euro ek ödeme opsiyonu bulunduğunu bildirdi.
SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO
Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak.
🔥🔥🔥 [SON DAKİKA]— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) June 29, 2020
Barcelona, Juventus'tan @Miralem_Pjanic'i 60 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonuslar ile transfer etti. 🇧🇦 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi. pic.twitter.com/ggqZLB0HOG
Barcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon avroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.