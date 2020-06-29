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    • 29.06.2020 21:37
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    Eski li koronavirüse yakalandı!

    Eski li futbolcu , yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.

    Fenerbahçeli eski yıldız koronaya yakalandı!

    Eski li futbolcu , yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

    "KOVİD-19 TESTİM POZİTİF ÇIKTI"
    Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

    2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.

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