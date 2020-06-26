Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve 2021 yılından önce forma giymesi beklenmeyen Muslera El Diario gazetesine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Uruguay'da tekrar futbol oynayıp oynamayacağı hakkında şu anda bir şey söylemesinin imkansız olduğunu ifade ederek, "10 yıldır Galatasaray'da forma giyiyorum. Ben burada takım için bir oyuncudan daha fazlasıyım. İstanbul'da bir çevrem var. Burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar" dedi. Muslera şu aşamada sadece sakatlığının geçmesini istediğini sözlerine ekledi.
KALAN 6 MAÇA MOTİVE OLDUM
Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı netleşmeyen Selçuk İnan, "Şu anda sadece lige motive oldum. Kafamda başka bir şey yok" dedi.
KALAN 6 MAÇA MOTİVE OLDUM
Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı netleşmeyen Selçuk İnan, "Şu anda sadece lige motive oldum. Kafamda başka bir şey yok" dedi.