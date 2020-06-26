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    • Spor
    • 26.06.2020 Gazete
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    : Bir oyuncudan daha fazlasıyım

    ’ın Uruguaylı kalecisi ülke basınına verdiği demeçte, “Burada takım için bir oyuncudan daha fazlasıyım” ifadelerini kullandı.

    Bir oyuncudan daha fazlasıyım
    Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve 2021 yılından önce forma giymesi beklenmeyen Muslera El Diario gazetesine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Uruguay'da tekrar oynayıp oynamayacağı hakkında şu anda bir şey söylemesinin imkansız olduğunu ifade ederek, "10 yıldır 'da forma giyiyorum. Ben burada takım için bir oyuncudan daha fazlasıyım. 'da bir çevrem var. Burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar" dedi. Muslera şu aşamada sadece sakatlığının geçmesini istediğini sözlerine ekledi.

    KALAN 6 MAÇA MOTİVE OLDUM
    Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı netleşmeyen , "Şu anda sadece lige motive oldum. Kafamda başka bir şey yok" dedi.

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