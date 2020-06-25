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    • Spor
    • 25.06.2020 Gazete
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    taraftarı Ankaragücü maçı öncesi büyük bir organizasyona hazırlanıyor

    lu taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Ganita sahilinden stadyuma kadar aralıklarla dizilerek meşaleler eşliğinde takım otobüsünü karşılayacak. Bordo-Mavili taraftarlar, yapacakları dev organizasyon ile Trabzonsporlu futbolculara ve camiaya "Bitmedi, yeni başlıyoruz" mesajı verecek. Bordo-Mavili renklere gönül veren taraftarlar, takımlarını son 3 maçtır tesislerden uğurluyor.

    Bitmedi! Yeni başlıyoruz
    Trabzonsporlu taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Ganita sahilinden stadyuma kadar aralıklarla dizilerek meşaleler eşliğinde takım otobüsünü karşılayacak. Bordo-Mavili taraftarlar, yapacakları dev organizasyon ile lu futbolculara ve camiaya "Bitmedi, yeni başlıyoruz" mesajı verecek. Bordo-Mavili renklere gönül veren taraftarlar, takımlarını son 3 maçtır tesislerden uğurluyor.

    TAKIMA VE HOCAYA İNANSINLAR
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Takıma, hocaya inansınlar" dedi.

    Trabzonspor taraftarı bu sezon takımlarının her zaman itici gücü oldu... Salgın sonrasında sevgileri daha da arttı.
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