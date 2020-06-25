Trabzonsporlu taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Ganita sahilinden stadyuma kadar aralıklarla dizilerek meşaleler eşliğinde takım otobüsünü karşılayacak. Bordo-Mavili taraftarlar, yapacakları dev organizasyon ile Trabzonsporlu futbolculara ve camiaya "Bitmedi, yeni başlıyoruz" mesajı verecek. Bordo-Mavili renklere gönül veren taraftarlar, takımlarını son 3 maçtır tesislerden uğurluyor.
TAKIMA VE HOCAYA İNANSINLAR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Takıma, hocaya inansınlar" dedi.
Trabzonspor taraftarı bu sezon takımlarının her zaman itici gücü oldu... Salgın sonrasında sevgileri daha da arttı.
TAKIMA VE HOCAYA İNANSINLAR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Takıma, hocaya inansınlar" dedi.
Trabzonspor taraftarı bu sezon takımlarının her zaman itici gücü oldu... Salgın sonrasında sevgileri daha da arttı.