Son zamanlarda sürekli gerilim yaşayan Galatasaray ve Rizespor bu kez Oğulcan Çağlayan için karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan genç yıldızla anlaşmıştı. Ancak Karadeniz kulübü, Oğulcan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak uzatınca ortalık karıştı. Yıldız futbolcu sözleşmenin iptal edilmesi için hemen TFF'ye başvurdu.
Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise, "Oğulcan'ın opsiyonu olduğunu yeni öğrendik ve kullandık. Gitmek istiyorsa hukuki sorun mu olur bilmiyorum. Ancak onu isteyen kulüp artık bize para ödemek zorunda" diye konuştu.
OĞULCAN: EMSAL OLAYLAR MEVCUT
Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapan Oğulcan Çağlayan geçmiş yıllarda Batalla, Aurelio ve Bekir Ozan Has'ın aynı olaya maruz kaldığını ve ardından sözleşmenin iptal edildiğini belirtti.
GALATASARAY CEPHESİ SESSİZ
Oğulcan konusundaki gelişmeleri G.Saray sessiz şekilde izliyor. Abdurrahim Albayrak genç yıldızla sürekli görüşüp fikir alışverişi yapıyor.
Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise, "Oğulcan'ın opsiyonu olduğunu yeni öğrendik ve kullandık. Gitmek istiyorsa hukuki sorun mu olur bilmiyorum. Ancak onu isteyen kulüp artık bize para ödemek zorunda" diye konuştu.
OĞULCAN: EMSAL OLAYLAR MEVCUT
Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapan Oğulcan Çağlayan geçmiş yıllarda Batalla, Aurelio ve Bekir Ozan Has'ın aynı olaya maruz kaldığını ve ardından sözleşmenin iptal edildiğini belirtti.
GALATASARAY CEPHESİ SESSİZ
Oğulcan konusundaki gelişmeleri G.Saray sessiz şekilde izliyor. Abdurrahim Albayrak genç yıldızla sürekli görüşüp fikir alışverişi yapıyor.