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    • Spor
    • 25.06.2020 Gazete
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    kavgası: Oyuncuyu almak isteyen bize para ödeyecek

    , ile anlaşan genç yıldızın sözleşmesini tek taraflı olarak uzattı. konuyu ’ye taşırken, Rize Başkanı Hasan , “Oyuncuyu almak isteyen bize para ödeyecek” dedi.

    Oğulcan kavgası
    Son zamanlarda sürekli gerilim yaşayan ve spor bu kez için karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan genç yıldızla anlaşmıştı. Ancak kulübü, Oğulcan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak uzatınca ortalık karıştı. Yıldız futbolcu sözleşmenin iptal edilmesi için hemen 'ye başvurdu.



    Rizespor Başkanı Hasan ise, "Oğulcan'ın opsiyonu olduğunu yeni öğrendik ve kullandık. Gitmek istiyorsa hukuki sorun mu olur bilmiyorum. Ancak onu isteyen kulüp artık bize para ödemek zorunda" diye konuştu.



    OĞULCAN: EMSAL OLAYLAR MEVCUT
    Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapan Oğulcan Çağlayan geçmiş yıllarda Batalla, Aurelio ve 'ın aynı olaya maruz kaldığını ve ardından sözleşmenin iptal edildiğini belirtti.



    GALATASARAY CEPHESİ SESSİZ
    Oğulcan konusundaki gelişmeleri G.Saray sessiz şekilde izliyor. Abdurrahim Albayrak genç yıldızla sürekli görüşüp fikir alışverişi yapıyor.
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