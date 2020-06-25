



İKİ YÖNLÜ DE OYNAYABİLİYOR

Ninua, ön libero ve merkez bölgesinde görev yapıyor. Dinamo Tiflis takımında 94 kez forma giyen Ninua, 11 kez Gürcistan U21 takımında da forma giydi. Ninua geçen sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında 6 maça çıktı ve 1 gol attı.