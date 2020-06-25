Beşiktaş'ın transfer gündemine bir orta saha oyuncusu daha girdi. Gürcistan medyasına göre Dinamo Tiflis takımının orta saha oyuncusu Nika Ninua'nın Beşiktaş ile anlaştı iddia edildi. 21 yaşındaki yıldız oyuncu Gürcistan Ümit Milli Takım forması da giyiyor. Ajdarasport sitesinin muhabiri Giorgi Kohiashvili, oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığını doğruladığını sosyal medya hesabından yazdı.
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Ninua, ön libero ve merkez bölgesinde görev yapıyor. Dinamo Tiflis takımında 94 kez forma giyen Ninua, 11 kez Gürcistan U21 takımında da forma giydi. Ninua geçen sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında 6 maça çıktı ve 1 gol attı.
Gürcü oyuncu Nika Ninua duran toplardaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Savaşçı kimliği ve şutları en önemli özelliği…