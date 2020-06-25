



YÖNETİM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

F.Bahçe'den Mert Hakan'ın öcünü almak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin daha önce de Sarı- Kırmızılı formayı giyen Caner Erkin'i istediği ve bunun için görüşmelere başladığı belirlendi.