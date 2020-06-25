Cimbom'dan Caner Erkin atağı… Beşiktaş'ın sezon sonnuda yeni anlaşma yapmayacağı yıldız oyuncunun adı F.Bahçe ile anılıyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin daha önce anlaşma sağlanan Sivassporlu Mert Hakan'ı F.Bahçe'nin büyük ölçüde bitirmesi üzerine Caner'e yöneldiği ortaya çıktı.
YÖNETİM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
F.Bahçe'den Mert Hakan'ın öcünü almak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin daha önce de Sarı- Kırmızılı formayı giyen Caner Erkin'i istediği ve bunun için görüşmelere başladığı belirlendi.
FATİH TERİM DE SICAK BAKIYOR
Daha önce Hasan Ali Kaldırım'ı veto eden Terim'in Caner Erkin transferine sıcak baktığı ve yönetime olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı. Caner Galatasaray'da 2009- 10 sezonunda kiralık olarak top koşturdu.