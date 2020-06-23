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    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
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    Barosu’ndan suç duyurusu

    Barosu; , , , Ünsal Çimen ve ’nın Trabzon’u yarıştan koparıp ’i şampiyon yapmaya çalışığtını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

    Trabzon Barosu’ndan suç duyurusu
    Trabzon Barosu, Trabzon'daki yerel gazetelerde 'Her yol O'na çıkıyor' başlıklı haberlerini ihbar kabul ederek Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Başkanı Murat Balcı, Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin Başakşehir'i şampiyon yapmak ve Trabzonspor'u yarıştan koparmak için hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Barosu 3 sayfalık bir dilekçe hazırladı.



    İddialar arasında Gaziantep-Trabzon maçında Trabzon'un golünün iptal edilmesi, Trabzonspor-B.Şehir maçında Skrtel'in penaltısının görülmemesi, G.Birliği-Trabzon maçında Sörloth'a kırmızı kart gösterilmesi, A.Gücü-B,Şehir maçında Ankaragücü'nün golünün geçersiz sayılması iddialar arasında yer aldı.


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