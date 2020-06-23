Trabzon Barosu’ndan suç duyurusu

Trabzon Barosu, Trabzon'daki yerel gazetelerde 'Her yol O'na çıkıyor' başlıklı haberlerini ihbar kabul ederek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin Başakşehir'i şampiyon yapmak ve Trabzonspor'u yarıştan koparmak için hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Trabzon Barosu 3 sayfalık bir dilekçe hazırladı.
İddialar arasında Gaziantep-Trabzon maçında Trabzon'un golünün iptal edilmesi, Trabzonspor-B.Şehir maçında Skrtel'in penaltısının görülmemesi, G.Birliği-Trabzon maçında Sörloth'a kırmızı kart gösterilmesi, A.Gücü-B,Şehir maçında Ankaragücü'nün golünün geçersiz sayılması iddialar arasında yer aldı.
İddialar arasında Gaziantep-Trabzon maçında Trabzon'un golünün iptal edilmesi, Trabzonspor-B.Şehir maçında Skrtel'in penaltısının görülmemesi, G.Birliği-Trabzon maçında Sörloth'a kırmızı kart gösterilmesi, A.Gücü-B,Şehir maçında Ankaragücü'nün golünün geçersiz sayılması iddialar arasında yer aldı.