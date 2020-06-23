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    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
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    ’den operasyonu: 'de 80 milyonluk imza

    Elini çabuk tutan , Demir Grup spor'un 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 'ı Sivas kampıdan 'ye çağırdı. Sezonu 20 milyon TL'den 4 yıllığına imza attırdı.



    Yaklaşık 4 aydır ismi Galatasaray ile yazılıp çizilen Demir Grup Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki 4 sezon boyunca Fenerbahçe formasını giyecek. Akıllara durgunluk verecek operasyon geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi.



    ASLAN'A BİR ÇALIM DAHA
    Elini çabuk tutan Sarı-Lacivertli kurmaylar Mert Hakan Yandaş'ı Sivas'tan apar topar Kayseri'ye çağırdı. "Biz gelmeyelim. Sen buraya gel" mesajı iletildi. Kayseri'ye gelen Mert Hakan yıllığı yaklaşık 20 milyon TL'den 4 yıllık cazip teklifi geri çeviremedi ve kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı.



    Böylece Fenerbahçe geçen seneki Vedat Muric operasyonunun ardından ezeli rakibine bir çalım daha atmış oldu. Geçen sezon işi Rize yönetimiyle bitiren Fenerbahçe bu kez işi futbolcunun kendisiyle bitirdi.

    Haberler Spor Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş operasyonu: Kayseri'de 80 milyonluk imza
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