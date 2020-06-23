



ASLAN'A BİR ÇALIM DAHA

Elini çabuk tutan Sarı-Lacivertli kurmaylar Mert Hakan Yandaş'ı Sivas'tan apar topar Kayseri'ye çağırdı. "Biz gelmeyelim. Sen buraya gel" mesajı iletildi. Kayseri'ye gelen Mert Hakan yıllığı yaklaşık 20 milyon TL'den 4 yıllık cazip teklifi geri çeviremedi ve kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı.