



SON KARARI PELLEGRİNİ VERECEK

Menajer Juan Martinez ayrıca Real Betis ile ilgili bir teklifin olmadığını da belirterek "Betis ile ilgili bir bilgiye sahip değilim. Manuel Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve biz şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna Pellegrini'nin kendisi karar verecek ve bize söyleyecek" diye konuştu.