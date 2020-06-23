Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin listesinde bulunan dünyaca ünlü Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan bir açıklama geldi. Açıklamada, "10 gün içerisinde Fenerbahçe ile bir görüşmemiz olacak. Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadeleri kullanıldı.
SON KARARI PELLEGRİNİ VERECEK
Menajer Juan Martinez ayrıca Real Betis ile ilgili bir teklifin olmadığını da belirterek "Betis ile ilgili bir bilgiye sahip değilim. Manuel Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve biz şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna Pellegrini'nin kendisi karar verecek ve bize söyleyecek" diye konuştu.
İŞARETİ GEÇEN HAFTA VERMİŞTİ
Martinez, geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe ile gerçekleşen bir görüşmelerinin olduğunu ancak Pellegrini'nin mevcut şartlarda takımın başına geçmesinin mümkün olmadığını, gelecek sezon bunun olabileceğini söylemişti.
TERCİHİ 4-1-4-1 SİSTEMİ
Son olarak Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştıran Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin en çok tercih ettiği sistemin 4-1- 4-1 olduğu biliniyor.