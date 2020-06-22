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    • 22.06.2020 15:54
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    'dan açıklaması | Gaziantep FK maçında sakatlanmıştı

    'dan, Gaziantep FK maçında sakatlanan için son dakika açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar mücadele kendisini yere bırakan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama.

    G.Saray'da bir sakatlık daha! Falcao...

    'ın Süper Lig'in 28.haftasında Gaziantep FK'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı maçta, Kolombiyalı yıldız , 73. dakikanın başlarında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. alcao'nun, sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

    BİRİNCİ DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

    Kolombiyalı golcünün sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini belirten sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir.

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