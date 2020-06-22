Galatasaray'ın Süper Lig'in 28.haftasında Gaziantep FK'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı maçta, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, 73. dakikanın başlarında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. alcao'nun, sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

BİRİNCİ DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Kolombiyalı golcünün sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini belirten sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde: