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    • 22.06.2020 17:59
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    Bir dönem forması da giyen 34 yaşında futbolu bıraktı

    Almanya 2. Ligi'nde Stuttgart forması giyen 'in geleceğiyle ilgili olarak resmi bir açıklama geldi. Kulübün spor müdürü , golcü futbolcunun futbolu bıraktığını açıkladı. ile 'de gol krallığı yaşayan Alman forvet Mario Gomez2in vedası sessiz olacak.

    Futbolu bıraktı | Bir dönem Beşiktaş forması da giymişti

    , 34 yaşında futbola veda ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart forması giyen 'ın eski forveti Gomez, sezon sonunda emekliye ayrılacak.

    Stuttgart spor müdürü , futbolcunun emeklilik kararını doğrularken ''Böyle bir oyuncunun vedası seyirciler önünde olmalıydı. Bu durum utanç verici ama kabul etmek zorundayız. Mario Gomez için en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

    BEŞİKTAŞ İLE GOL KRALI VE ŞAMPİYON OLMUŞTU

    2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Beşiktaş ile devam etmeme kararı alan Alman futbolcu, sezon bitiminde Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

    Mario Gomez, bu sezon ise Stuttgart formasıyla 23 maçta 6 gol ve 1 asist üretmişti.

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