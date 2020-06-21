Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ortahisar Belediyesi Meclis Salonu'nda Süper Lig'de hakem hatalarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Sürmen, Covid-19 salgını nedeniyle divan toplantılarını kapalı mekanlarda yapamadıklarını ancak birtakım gelişmelerin uzaması ve tekerrür etmesi nedeniyle özellikle sivil toplum örgütü temsilcilerinden gelen taleplerin birlikte tartışıldığını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantı düzenlenmesine karar verdiklerini belirten Sürmen, "Şampiyonluk konusunda bir tereddüdümüz yok. Öyle bir amaçla da bu toplantı düzenlenmedi. Çünkü biz hem futbolcularımıza hem hocamıza hem de yönetimimize güveniyoruz. Ancak yılların birikimi birtakım şeyler var. Bu olayların bazı aktörleri Trabzonspor'un şampiyonluğu konusunda 'Acaba engel olabilir miyim?' düşüncesine kapılmış olacak ki birtakım hatalar yapıyorlar." diye konuştu.

Sürmen, hiçbir şampiyonluk yarışını birtakım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemediklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Çıktık, çatır çatır futbolumuzu oynadık. Galibiyetlerimizi aldık. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra hiç sesimiz çıkmadı. 95-96 sezonu hani konuşuruz ya 'Fenerbahçe futbolu gerdi.' Aslında biz o yıl Vanspor'a yenildiğimiz için kaybettik. Kendi sahamızda oynuyoruz, ilk devre 5 gol atmışız Van'da, burada 23. dakikada gol atıyorlar. O maçta Trabzonspor'un 20-30 pozisyonu var. Olmadı mı olmaz. Trabzonspor yönetiminden 'Vanspor'u satın aldılar, iyi oynadılar' gibi bir cümle çıkmadı. Tartışmadık, konuşmadık bile. Biz Anadolu'nun gururunu ve ar damarını taşıyoruz. Ar damarı çatlayanlar her türlü pespayenin peşinde gidiyorlar."

"BELÖZOĞLU VARSA PROBLEM VARDIR"

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu da Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. Fenerbahçe'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, Serdar Aziz ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

"TRABZONSPOR SAĞLAM ADIMLARLA ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR"

Sürmen, Trabzonspor'un UEFA'dan men cezası almasını da değerlendirerek, şöyle konuştu: "Pandemi nedeniyle futbol oynanmıyor, toplantı yapılamıyor. UEFA'da toplantı yapılıp Trabzonspor'a ceza veriliyor. Bir nedeni olmalı. Nihat Özdemir'i hep tenkit ederiz. 'Birtakım oyunlara karşı koyamıyor, dik duramıyor' deriz ama Özdemir bile sonunda isyan etti. 'Trabzonspor'un haklarının peşinden gideceğim' dedi. Nihat Özdemir'e teşekkür ederiz. Bizi sahamızda dahi yense o futbol takımına teşekkür etmeyi biliriz ama hakkımızı yedirmeyiz. Biz burada risk alıp bir toplantı yapıyorsak, bir hedefimiz var demektir, bu hedefe giderken de çekeceğimiz her çile kutsaldır. Bugün burada kutsal bir görev yaptığınızı düşünün. Çocuklarınıza ve torunlarınıza yarın 'Bu kutsal günde biz oradaydık' deme mutluluğunu yaşayacaksınız. Futbolda hedef beklenmez, hedefe gidilir. Trabzonspor da sağlam, emin adımlarla hedefe gitmektedir. İnşallah daha büyük salonlarda şampiyonluğu kutlayacağız."