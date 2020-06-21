Geçtiğimiz hafta Çaykur Rize'ye mağlup olan Galatasaray bugün saat 21.00'de Gaziantep FK ile sahasında sezonun kader maçına çıkacak. Başakşehir'in maç eksiğiyle 9 puan gerisine düşen Sarı- Kırmızılılar'ın bugün puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk yarışında şansı zorlaşacak.
TEK İHTİMALLİ BİR MAÇ!
Gaziantep maçında mutlak galibiyet hedefleyen G.Saray, Başakşehir'le farkı yeniden 6'ya indirmek ve haftaya rakibi ile oynayacağı maça iddialı çıkmak istiyor.
TERİM TAKIMA EL ATTI
G.Saray'da Teknik direktör Fatih Terim, futbolcuları bu maça özel olarak motive ediyor. Terim, futbolcularla zorlu maç öncesi tek tek ilgileniyor.
PES ETMEYECEĞİZ…
Terim'in takımla yaptığı toplantıda ise "Pes etmeyeceğiz ve yarışın içinde kalacağız" dediği öğrenildi.
STOPERDE SON KARAR LEMİNA
Marcao'nun sakatlığı Donk'un cezalı olması sebebiyle G.Saray'da stoperde ciddi bir kriz yaşanıyor. Ahmet Çalık dışında tek orijinal stoperi 17 yaşındaki Emin Bayram olan Cimbom'da bugünkü maçta Lemina'nın savunmaya çekilmesi bekleniyor. Stoper ikilisi Ahmet ve Lemina'dan oluşacak.
ASLAN'IN KOZU TERİM
G.Saray, ligde kritik bir döneme girilirken Fatih Terim'in sezon finallerinde gösterdiği başarıyı en büyük kozu olarak görüyor.
GÖSTER KENDİNİ FALCAO
G.Saray'da geçen hafta Rize karşısında kötü bir oyun ortaya koyan Falcao, hayal kırıklığı yaratmıştı. Taraftarlar, Aslan'ın en büyük gol umudu olan Kolombiyalı yıldızdan bugünkü Gaziantep maçıyla birlikte takımını sırtlamasını bekliyor.
ELDEKİ TEK FORVET
Falcao, Andone'nin sakatlığı Adem Büyük'ün de cezası sebebiyle 3 hafta için Galatasaray'ın elindeki tek forvet konumunda.