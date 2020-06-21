





STOPERDE SON KARAR LEMİNA

Marcao'nun sakatlığı Donk'un cezalı olması sebebiyle G.Saray'da stoperde ciddi bir kriz yaşanıyor. Ahmet Çalık dışında tek orijinal stoperi 17 yaşındaki Emin Bayram olan Cimbom'da bugünkü maçta Lemina'nın savunmaya çekilmesi bekleniyor. Stoper ikilisi Ahmet ve Lemina'dan oluşacak.



ASLAN'IN KOZU TERİM

G.Saray, ligde kritik bir döneme girilirken Fatih Terim'in sezon finallerinde gösterdiği başarıyı en büyük kozu olarak görüyor.