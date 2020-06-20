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    • Spor
    • 20.06.2020 Gazete
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    Kaptan Muslera gemisini terk etmedi

    Hastaneden önceki gün taburcu olan , dün koltuk değnekleriyle Florya’ya gitti. Galatasaray’ın antrenmanını izledi. Taraftarları mest etti.

    Kaptan gemisini terk etmedi
    Çaykur Rize maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaraylı , önceki gün hastaneden taburcu olmuştu. Cimbom'un kaptanı dün koltuk değenekleriyle Florya'ya gitti. Takım arkadaşlarını ziyaret ederek, antrenmanı izledi. Muslera'nın ziyareti takım arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Uruguaylı kaleci için, "Kaptan bu halde bile gemisini terk etmiyor. İşte aidiyet budur" şeklinde yorumlar yapıldı. Fernando Muslera'nın yarın TT Stadı'nda oynanacak kritik maçında da tribündeki yerini alarak takım arkadaşlarına destek olacağı öğrenildi..
    SAĞ ayağı alçıda olan Muslera, koltuk değenekleriyle olmasına rağmen takım arkadaşlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
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