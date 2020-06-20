Kaptan Muslera gemisini terk etmedi

Çaykur Rize maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaraylı Fernando Muslera, önceki gün hastaneden taburcu olmuştu. Cimbom'un kaptanı dün koltuk değenekleriyle Florya'ya gitti. Takım arkadaşlarını ziyaret ederek, antrenmanı izledi. Muslera'nın ziyareti takım arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Uruguaylı kaleci için, "Kaptan bu halde bile gemisini terk etmiyor. İşte aidiyet budur" şeklinde yorumlar yapıldı. Fernando Muslera'nın yarın TT Stadı'nda oynanacak kritik Gaziantep maçında da tribündeki yerini alarak takım arkadaşlarına destek olacağı öğrenildi..
SAĞ ayağı alçıda olan Muslera, koltuk değenekleriyle olmasına rağmen takım arkadaşlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
SAĞ ayağı alçıda olan Muslera, koltuk değenekleriyle olmasına rağmen takım arkadaşlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.