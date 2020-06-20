







Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasındaki en önemli konulardan birisi de sağ bek takviyesi. Bu bölgeye nokta transfer yapmak isteyen yönetimin hedefindeki ismi TAKVİM açıklıyor. Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Moussa Wague yer alıyor.



2018'DE BELÇİKA'DAN ALINDI

Barcelona'nın 2018'de Belçika ekibi Eupen'den 5 milyon Euro'ya aldığı Senegalli yıldız ocak ayında Nice'e kiralandı. Fransız kulübünün 21 yaşındaki Wague'yi satın alma opsiyonu var.



KOÇ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK

Eğer Nice opsiyonu kullanmazsa Fenerbahçe hemen devreye girecek. Başkan Ali Koç, Barcelona kulübü ile ilişkilerini kullanarak Wague'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yapacak.