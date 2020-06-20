



G.saray, sakatlığı sebebiyle 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'nın alternatiflerini belirledi. Önümüzdeki sezon için 'emanetçi' bir kaleci arayan Cimbom, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Claudio Bravo ile Roma'dan Robin Olsen'i transfer listesine aldı.



İLK HEDEF CLAUDİO BRAVO

Cimbom kaleci transferinde şimdilik önceliği sezon sonu boşa çıkacak olan Bravo'ya vermiş durumda. Daha önce Barcelona'da da oynayan 37 yaşındaki kaleciye 1 yıllık sözleşme önerilecek.