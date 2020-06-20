G.saray, sakatlığı sebebiyle 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'nın alternatiflerini belirledi. Önümüzdeki sezon için 'emanetçi' bir kaleci arayan Cimbom, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Claudio Bravo ile Roma'dan Robin Olsen'i transfer listesine aldı.
İLK HEDEF CLAUDİO BRAVO
Cimbom kaleci transferinde şimdilik önceliği sezon sonu boşa çıkacak olan Bravo'ya vermiş durumda. Daha önce Barcelona'da da oynayan 37 yaşındaki kaleciye 1 yıllık sözleşme önerilecek.
ALTERNATİFİ ROBİN OLSEN
BRAVO ile anlaşılamaması durumunda ise Galatasaray, bonservisi Roma'da olan Robin Olsen'i 1 yıllığına kiralamak için harekete geçecek. Roma, Olsen'i bu sezon Cagliari'ye kiralamıştı.
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
G.SARAY yönetimi Bravo'nun bonservisi olmaması sebebiyle bu transfer için elini çabuk tutmayı ve Şili'li kaleciye imza attırmaya çalışacak. Olsen için de nabız yoklanmaya başlanacak.