Rüya devam ediyor

Fenerbahçe'nin, coach Zeljko Obradovic ile yaptığı görüşmede büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi. Sırp coach, görüşmenin ardından ülkesine giderken kendisini Başkan Ali Koç uğurladı. Obradovic'in 3 milyon Euro olan yıllık ücretinin 2 milyona düşmesini kabul ettiği öğrenildi. Takım bütçesi ise 30 milyon Euro'dan 20 milyona düşecek. Ancak Obradovic, takım bütçesinin biraz daha fazla olmasını istiyor. Bu arada resmi internet sitesinden bir açıklama yapana Fener yönetimi, "Basketbol takımımızın coach'u Obradovic ile görüşme yaptık. Kendisi ailesi ile görüştükten sonra bize kararını bildirecek" ifadesini kullandı. Obra ile atılacak imzanın ardından kadro yapılanması başlayacak.