UEFA’dan FFP müjdesi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını futbol ekonomisini de vurdu. UEFA da kulüplerin mali yapılarını denetleyen Finansal Fair Play (FFP) uygulamasının esnetildiğini açıkladı. Kulüplerin bu yılki FFP değerlendirmelerinin ertelendiği ve 2020 ile 2021'deki mali dönemlerin birlikte denetleneceği ifade edildi. Türk kulüplerinin de kıskacında olduğu FFP uygulamasının esnetilmesini kulüplerimiz de sevinçle karşıladı. UEFA ayrıca, f yaz transfer döneminin en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlanması gerektiğini açıkladı.