



Zubkov için satın alma opsiyonu konusunda da sıkı bir pazarlık yapılacak.



TAM BİR JOKER

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğ Oleksandr Zubkov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvette de oynayan Ukraynalı futbolcu hücum hattında joker özelliği taşıyor.