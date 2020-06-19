Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Alanya ilk maçı da 1-0 kazanmıştı. 14. dakikada Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla arka direkte buluşan Cisse'nin topu ağlara gönderdi: 1-0. 26. dakikada Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Rakibini demoralize eden Alanyaspor ikinci yarının tartışmasız tek hakimiydi. 46'da Salih Uçan'ın asistinde Cisse farkı 3'e çıkardı: 3-0. Antalyaspor bu golün şokunu atlatamadan 4. Gol geldi. 49. dakikada bu kez Bakasetas'ın asistinde yine Cisse skoru 4-0 yaptı. Kalan dakikalarda Alanya çok rahat bir oyun sergiledi. Maçı 4-0 kazanan Alanya Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finale yükseldi. Alanyalı futbolcular karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.
PAPİSS CİSSE ALDI GÖTÜRDÜ!
Aytemiz Alanyaspor, dün gece finale uzanırken maçın yıldızı Papiss Cisse oldu. Hat-trick yapan Cisse, "Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Harika bir iş çıkardık" dedi.
BULUT: KARİYERİM İÇİN HARİKA BİR AN
Türkiye Kupası'nda finale yükselen Alanyaspor'un teknik patronu Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Hem benim hem de kulübümün kariyeri için harika bir an. İnşallah finalde de istediğimiz oyunu oynarız. Bu akşam eğleneceğiz sonra Trabzon ile oynayacağımız lig maçına odaklanacağız" dedi.