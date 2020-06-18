Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan tek isim olan Max Kruse'nin 1 ay daha oynayamayacağı öğrenildi. Alman futbolcu sezon sonunda ayrılabilir.
DENİZ TÜRÜÇ'E DESTEK VAR
Fenerli taraftarlar Deniz Türüç için, "Tepki göstermekte haklı. En iyi oynayan ilk olarak oyundan alındı" yorumunu yaptılar.
FORMSUZ VEDAT ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'nin gol umudu Vedat Muric Trabzon önünde etkisizdi. Yardım alamadığı gibi kendisi de üretemedi.
MOROZYUK FENER'E!
Ukrayna basını Rizespor'un 32 yaşındaki sağbeki Mykola Morozyuk'un sezon sonunda F.Bahçe'ye gideceğini iddia etti.
ÖMER FARUK'UN SUÇU NE?
F.Bahçe elenince canlı yayına genç Ömer Faruk çıktı. Sanal alemde "Ömer değil gerçek suçlular konuşsun" yorumları yapıldı.
DENİZ TÜRÜÇ'E DESTEK VAR
Fenerli taraftarlar Deniz Türüç için, "Tepki göstermekte haklı. En iyi oynayan ilk olarak oyundan alındı" yorumunu yaptılar.
FORMSUZ VEDAT ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'nin gol umudu Vedat Muric Trabzon önünde etkisizdi. Yardım alamadığı gibi kendisi de üretemedi.
MOROZYUK FENER'E!
Ukrayna basını Rizespor'un 32 yaşındaki sağbeki Mykola Morozyuk'un sezon sonunda F.Bahçe'ye gideceğini iddia etti.
ÖMER FARUK'UN SUÇU NE?
F.Bahçe elenince canlı yayına genç Ömer Faruk çıktı. Sanal alemde "Ömer değil gerçek suçlular konuşsun" yorumları yapıldı.