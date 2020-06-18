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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    'de 1 ay yok | Fenerbahçe haberleri

    'de sakatlığı bulunan tek isim olan 'nin 1 ay daha oynayamayacağı öğrenildi. İşte haberin detayları ve 18 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

    Max Kruse 1 ay yok
    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan tek isim olan 'nin 1 ay daha oynayamayacağı öğrenildi. Alman futbolcu sezon sonunda ayrılabilir.

    DENİZ TÜRÜÇ'E DESTEK VAR
    Fenerli taraftarlar için, "Tepki göstermekte haklı. En iyi oynayan ilk olarak oyundan alındı" yorumunu yaptılar.

    FORMSUZ VEDAT ÇARE OLAMADI
    'nin gol umudu Vedat Muric Trabzon önünde etkisizdi. Yardım alamadığı gibi kendisi de üretemedi.

    MOROZYUK FENER'E!
    Ukrayna basını Rizespor'un 32 yaşındaki sağbeki Mykola Morozyuk'un sezon sonunda F.Bahçe'ye gideceğini iddia etti.

    ÖMER FARUK'UN SUÇU NE?
    F.Bahçe elenince canlı yayına genç Ömer Faruk çıktı. Sanal alemde "Ömer değil gerçek suçlular konuşsun" yorumları yapıldı.
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