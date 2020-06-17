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    • 17.06.2020 17:22
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    'nde takvim belli oldu! Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman?

    'nin geleceği ile ilgili kararını da açıkladı. Yapılan açıklamada, son 16 turundaki temsilcimiz Başakşehir'in 5-6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş karşılaşmasını oynayacağı belirtilirken; çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ise Almanya'nın 4 kentinde 10-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı açıklandı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde takvim belli oldu

    Başkanı Aleksander Ceferin ve yardımcısı Giorgio Marchetti, video konferans yoluyla yapılan UEFA toplantısının ardından kararını açıkladı.

    BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?
    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Buna göre temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag ile Danimarka'da 5-6 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?
    UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali, Almanya'daki 4 farklı şehirde (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen) 10-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

    Tüm maçlar, tek ayak üstünden gerçekleşecek. Final maçı ise Köln'de oynanacak.

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