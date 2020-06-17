UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yardımcısı Giorgio Marchetti, video konferans yoluyla yapılan UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi kararını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Buna göre temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag ile Danimarka'da 5-6 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali, Almanya'daki 4 farklı şehirde (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen) 10-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüm maçlar, tek ayak üstünden gerçekleşecek. Final maçı ise Köln'de oynanacak.