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    • 17.06.2020 17:28
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    Son dakika: 'dan İstanbul'daki finaliyle ilgili flaş karar

    Son dakika haberine göre , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Finali'nin Portekiz'de oynanmasına karar verirken, İstanbul'a ise 2021 Şampiyonlar Ligi finali verildi.

    , bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan UEFA 2020 final maçını Portekiz'in başkenti Lizbon'a aldı. İstanbul ise Devler Ligi'nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacak.

    Koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin durumuyla ilgili bir süredir merakla beklenen karar, UEFA tarafından açıklandı. UEFA Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirdi. 23 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Portekiz'in başkenti Lizbon'a alındı. İstanbul'un ise Devler Ligi'nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacağı bildirildi.

    Öte yandan, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklandı.

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