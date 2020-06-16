Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan başlıyor. Yarı final rövanşında Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
20.45'te başlayacak zorlu derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzon az da olsa avantaja sahip.
Nefesleri kesecek maçın heyecanı ATV ekranında olacak.
20.45'te başlayacak zorlu derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzon az da olsa avantaja sahip.
Nefesleri kesecek maçın heyecanı ATV ekranında olacak.