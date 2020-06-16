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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    Kupada müthiş gece! ve spor kozlarını paylaşacak...

    yarı final rövanşında ve spor kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-1 kazanan Bordo-Mavililer bir adım önde. Nefesleri kesecek maçın heyecanı ekranında olacak.

    Kupada müthiş gece
    Süper Lig'in ardından 'nda da heyecan başlıyor. Yarı final rövanşında ve spor bu akşam Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.



    20.45'te başlayacak zorlu derbiyi yönetecek. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzon az da olsa avantaja sahip.



    Nefesleri kesecek maçın heyecanı ekranında olacak.


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