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    • 15.06.2020 13:16
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    İtalya basını ’i yeni olarak gösterdi | 'ın da radarında...

    Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli , Avrupa basınını meşgul etmeye devam ediyor. İtalyan basını Alpaslan Tahsin için 'Yeni ' yorumunda bulunurken, 'ın transfer listesinde olduğunu iddia etti.

    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi.
    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.
    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan'ın kariyerini yakın zamanda Avrupa'ya taşıyacağı yazıldı.
    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

    Haberler Spor İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...
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