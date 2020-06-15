İtalya basını Alpaslan Tahsin’i yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterdi | Galatasaray'ın da radarında...

Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi.