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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    'ta sözleşme uzatmadı yerini Rıdvan'a kaptırdı

    ’ın indirimli sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen , Antalya maçında yedek kaldı. Bu gelişme F.Bahçe ile anılan Caner’in gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

    Caner Erkin’e güle güle
    Beşiktaş 'i gözden çıkardı... Siyah-Beyazlı yönetimin indirimli yeni sözleşme talebine henüz olumlu yanıt vermeyen 32 yaşındaki futbolcu, dünkü Antalyaspor maçında formasını kaptırdı. , Caner Erkin'i maça kulübede başlattı. Yerine ise 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz sol bekte forma giydi.

    CANER'LE İPLER HER AN KOPABİLİR...
    Rıdvan'ın 11'de oynaması Caner'in gözden çıkarıldığı yönünde yorumlandı. Yeni sözleşme için 'ın önerdiği rakama soğuk baktığı bilinen Caner'in bu geri adım atmadığı sürece taraflar arasında ayrılığın kapıda olduğu öğrenildi.

    FENERBAHÇE DE PUSUDA BEKLİYOR...
    Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe'nin de ilgisi biliniyor. 32 yaşındaki futbolcuya Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir rakam önerdiği ve bu sebeple Caner'in Beşiktaş'ın indirimli sözleşme önerisine olumsuz baktığı konuşuluyor. Caner Erkin için Beşiktaş ile her yol şimdilik ayrılığa çıkıyor.
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